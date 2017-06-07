 ولي عهد البحرين: لا نستهدف الشعب القطري والعالم أعلن الحرب على الإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

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ولي عهد البحرين: لا نستهدف الشعب القطري والعالم أعلن الحرب على الإرهاب

ولي عهد البحرين: لا نستهدف الشعب القطري والعالم أعلن الحرب على الإرهاب
المنامة(صدى):

قال ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد، إن العالم بأسره أعلن الحرب على التطرف والإرهاب، في إشارة للتأييد الواسع لقطع العلاقات مع قطر.
وأوضح أن الموقف الذي تم اتخاذه هو موقف حازم ضد دعم القيادة القطرية للجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أنه ليس موجهًا ضد الشعب القطري الشقيق، مؤكدا التمسك «بقيمنا الوسطية وإيماننا القوي بتعددية النسيج البحريني للنأي بمجتمعنا عما يحدث من تطرف وإرهاب».


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4920 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يصلح مابين الخليج ويهلك من يريد تفريقهم ويوفق ملكنا لكل خير
ويعيد لتميم وربعه رشدهم ويتركون اعدائم ويرجعون لربعهم الخليج

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