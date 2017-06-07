طريقة إسبانية جديدة لإزالة الشعر.. تعرفي عليها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تعدُّ إزالة الشعر أمراً ضرورياً للحفاظ على نظافة وجمال الجسم، وهناك طرق عدة تلجأ إليها السيدات، من بينها الشمع والكريمات والحلاقة باستخدام الشفرة، ولكل طريقة مضاعفاتها الخاصة على البشرة حسب التركيبة التى تحتويها كل مادة مستخدمة في التخلص من الشعر.

وقالت ثانا ماثونا، اختصاصية التجميل الإسبانية، أن استعمال العقيدة أو الحلاوة أنسب الطرق وأكثرها انتشاراً بين أوساط السيدات، وقد أصبح أخصائيو البشرة يشددون على اللجوء إلى استعمال العقيدة أو الحلاوة باعتبارها أضمن الطرق سلامة على البشرة، وهناك طرق طبيعية تزيل الشعر دون أي مضاعفات تذكر، كما أنها تناسب جميع أنواع البشرة، وعقيدة معجون الأسنان من بين أفضل الوسائل التى اكتُشفت مؤخراً لإزالة الشعر كما أن لها فوائد أخرى من بينها ترطيب البشرة وإزالة اللون الغامق الذي تتسبب فيه الكريمات وآلات الحلاقة.

وتتكون العقيدة من معجون الأسنان الذي يساعد على إزالة الشعر من جذوره ويحافظ على نظافة المنطقة بفعل مضادات البكتيريا التي يحتوي عليها ويفتّح الأماكن الداكنة بعد إزالة الشعر لاحتوائه على عناصر مبيضة، كما أنه يترك البشرة رطبة وغير خشنة كباقي الكريمات ويقاوم احمرار وتهيج البشرة بفعل احتوائه على النعناع الذي يبرد مكان نزع الشعر. وإلى جانب معجون الأسنان، تحتوي العقيدة على عصير الليمون والسكر، ليكوّنا معاً مزيجاً فعالاً في إزالة الشعر مثل الشمع تماماً.

ولتحضير العقيدة، اتبعي الخطوات الاتية:

تمزج ملعقة كبيرة من السكر مع ملعقة عصير الليمون وتوضع على النار لمدة دقيقتين، وتضاف إليها ملعقتان من معجون الأسنان ويحرك الخليط. يطبق المعجون على المناطق المرغوب إزالة الشعر منها ويترك حتى يجف ويقشر مع التدليك الجيد في اتجاه عكس نمو الشعر، وسوف تبهرك النتيجة حيث يتم انتزاع الشعر تماماً من جذوره دون أي ألم.