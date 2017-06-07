قرقاش: حبل الصبر نفد وقطع العلاقات مع قطر يهدف لإرسال رسالة واضحة - صحيفة صدى الالكترونية

أبوظبي(صدى):

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، مساء أمس الثلاثاء، أن قطع العلاقات مع قطر يهدف بالدرجة الأولى إلى إرسال رسالة واضحة للقيادة القطرية بأن تصرفاتها السابقة غير مقبولة.

وقال في مقابلة مع محطة «سي إن إن»، إن ما قاد الدول التي قاطعت قطر هو عبارة عن تراكم من السياسات القطرية في المنطقة، التي أسهمت في تقويض أمن المنطقة واستقرارها، ولعبت دورا في تأجيج التطرف ودعم بعض الجماعات الإرهابية.

وأضاف أن «ما نراه اليوم ليس وليد اللحظة، وإنما تراكم السياسات أدى لما حدث مؤخراً»، رافضا قبول بأن المقاطعة التي حدثت أتت رداً على استقلال القرار القطري، موضحا أن هناك العديد من القرارات المستقلة ضمن مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي فإن استقلال قرار قطر لم يكن له أي تأثير، ولكن التأجيج الذي مارسته قطر وتقويض الأمن من دولة جارة وشقيقة هو أمر غير مقبول.

وأوضح قرقاش، أن العديد من الخطوات التي تم اتخاذها هدفها الأول هو إرسال رسالة واضحة للقيادة القطرية بأن تصرفاتها السابقة غير مقبولة، وأن لها تكلفة ولها ثمن، ولابد من إعادة النظر لتوجه السياسة القطرية في المنطقة.

وقال إنه «من الصعب أن يكون لك جار شريك بالتكتل السياسي والاقتصادي ولكنه يحاول أن يقوض الأمن والاستقرار في بلدك ومنطقتك». مؤكدا أن محاولة قطر تقويض الأمن والاستقرار بالمنطقة هو «أمر من الصعب التعايش معه، وتعايشنا معه فعلاً ولكن حبل الصبر قد نفد».