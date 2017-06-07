مختصون يؤكدون: تنظيف الوجه يحمي من البثور - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

أوصى عدد من المختصين في مجال الصحة ،أنه على المرأة المصابة ببثور الوجه بتنظيف البشرة يومياً بواسطة غسول وجه أو كريم يعمل على حماية البشرة، أي يكون ذا أُس هيدروجيني يتراوح بين 5 و6.5 pH وأن يشتمل على مواد مضادة للبكتيريا أو مثبطة للالتهابات.

وتتم إزالة الدهون على أكمل وجه بواسطة ماء ذي درجة حرارة 40 مئوية أو بواسطة حمامات البخار للوجه أو الضمادات الساخنة، على أن يتم استعمال غسول مطهر بعد عملية التنظيف. ويُوصَى أيضاً بإجراء تنظيف عميق للبشرة بواسطة كريمات التقشير أو الأقنعة بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً.

كما حذروا من استعمال كريمات الوجه الغنية بالدهون في حال المعاناة من بثور الوجه، موصية باستعمال المنتجات المرطبة بدلاً منها.

يُشار إلى أن البثور تنشأ نتيجة لفرط الإفرازات الدهنية للبشرة، والتي غالباً ما تكون مصحوبة بالتهابات. وفي حال تكرار نشوء البثور وتوغل الالتهابات إلى داخل عمق البشرة، فإن الأمر يدور هنا حول حب الشباب، والذي يستدعي علاجه على يد طبيب أمراض جلدية.