BMW تستبدل أسطول سيارات طيران الإمارات خلال العام الجاري - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

سيحصل رجال الأعمال في دبي والمستخدمين لخدمات طيران الإمارات علي قيادة مريحة تتميز بالفخامة في سيارات BMW بعد أن تعاقد طيران الامارات مع BMW علي قيام الأخيرة بتقديم اسطول جديدة من السيارات الألمانية لتكون بديلة لأسطول الشركة المستخدم في خدمات خدمة السيارة مع السائق التي تنقل رجال الأعمال في دبي .

ومن السيارات الحديثة التي ستستخدم في هذا الأسطول موديلات BMW 520i تورينج ومن المنتظر أن تكتمل عملية استبدال أسطول الشركة في نهاية 2017. وتسعي الشركة الاماراتية بصورة مستمرة لتطوير خدماتها علي الارض التي تشمل نقل العملاء في دبي والتي تستخدم لخدمة رجال الأعمال والدرجة الأولي لنقل الركاب من والي المطار كما تقدم نفس الخدمة في 75 مدينة تعمل فيها طيران الامارات في العالم.