الشرطة البريطانية تعتقل رجلًا على خلفية هجوم مانشستر - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

اعتقلت الشرطة البريطانية، رجلًا يبلغ من العمر 38 عامًا في مطار هيثرو على خلفية الهجوم الإرهابي الذي خلف 22 قتيلًا بينهم أطفال ومراهقون في مدينة مانشستر الشهر الماضي.

وقالت شرطة جريتر مانشستر مساء أمس الثلاثاء عبر «تويتر» أن الرجل قيد الاحتجاز بعد أن تم القبض عليه للاشتباه في ارتكابه جرائم إرهابية، مضيفة «الاعتقال كان مخططًا مسبقًا ولم يكن هناك تهديد مباشر للمطار».

وذكرت الشرطة أن السلطات اعتقلت 19 شخصًا كجزء من تحقيقها في التفجي الانتحاري المشتبه به، وأطلقت سراح 12 شخصًا دون توجيه اتهامات لهم، مع استمرار احتجاز سبعة رجال. ووقع الهجوم يوم 22 مايو بعد وقت قصير من انتهاء حفلة في قاعة مانشستر آرينا شمال بريطانيا.