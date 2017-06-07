بالصور..نيسان إكس تريل المحدثة أكثر حدة في الشكل مع تكنولوجيا قيادة ذاتية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

على غرار أشقائها في أمريكا الشمالية، قدمت نيسان لموديل إكس تريل مجموعة من التحديثات لجعلها أكثر قدرة على المنافسة في فئتها. وتبدأ التغييرات البصرية في السيارة من خلال شبكة التهوية الجديدة الآن بشكل حرف V وهي أعرض من السابق مع تصميم جديد للصادم الأمامي ومجموعة من المصابيح المعدلة بوحدات DRLs مدمجة.

كما حصل الجزء الخلفي أيضا على صادم خلفي يتميز الآن بتفاصيل من الكروم وزوج من المصابيح الخلفية بتكنولوجيا LED كاملة مع عجلات بتصاميم جديدة قياسات 17و 18 بوصة مع أربعة خيارات للألوان الجديدة . كما تم تحديث المقصورة الداخلية مع عجلة قيادة رياضية جديدة تشبه عجلة موديل ميكرا الجديد، مع لون أسود لامع حول مخارج الهواء، ومقاعد أمامية وخلفية بخاصية التسخين واستخدام نوعين من الجلود في مستوي التجهيز Tekna كما تم تطوير باقات المقصورة، وهذا يعني أن حجم الحقيبة الخلفية في النسخة بخمسة مقاعد هي الآن أكبر بواقع 565 لتر مقارنة بـ 550 لتر في النسخة السابقة.

كما ستصبح سيارة نيسان اكس تريل الجديدة متاحة مع تقنية ProPiolt وهي تقنية للقيادة شبه الذاتية وستقدم خلال عام 2018، مع توفير التحكم في القيادة والتسارع والكبح علي مسار السيارة المروري في الطرق السريعة وفي مسار واحد فقط علي الطريق أثناء ازدحام حركة المرور الكثيفة والسرعة العالية.

وتشمل أنظمة مساعدة السائق الأخرى الكبح الطارئ الذكي مع التعرف على المشاة، والتنبيه من المرور الخلفي. ويتوفر للسيارة ثلاثة خيارات للمحرك كما هي، أي محرك بنزين سعة 1.6 لتر، وديزل سعة 1.6 لتر، ومحرك ديزل سعة 2.0 لتر مع ناقل حركة يدوي من ست سرعات أو CVT مع نظام دفع ثنائي أو كلي.