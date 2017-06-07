أستراليا تؤكد مقتل اثنين من مواطنيها في هجوم لندن - صحيفة صدى الالكترونية

كانبرا(صدى):

أفادت الحكومة الاسترالية، مساء أمس الثلاثاء، بأن مواطنًا أستراليًا ثانيًا تأكد مقتله في الهجوم الإرهابي الذي استهدف لندن السبت الماضي.

وأوضحت وزيرة الخارجية جولي بيشوب في بيان، أن بلادها تواصل العمل مع سلطات المملكة المتحدة التي طلبت منها انتظار التأكيد الرسمي لهويات الضحايا وإبلاغ الأسر رسميًا قبل الكشف عن أسمائهم، وكان ثلاثة من الإرهابيين قد قاموا بدهس المارة بواسطة سيارة شحن صغيرة على جسر لندن قبل أن يطعنوا عدة أشخاص بواسطة أسلحة بيضاء، في سوق بورو المجاور الذي كان مزدحمًا بالمتسوقين.

وذكرت وسائل الإعلام أن تنظيم داعش الإرهابي أعلن مسؤوليته عن الهجوم بينما مازال التحقيق جاريًا. كما كشفت السلطات الأمنية عن هوية اثنين من منفذي الهجوم.