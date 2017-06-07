بالصور.. «العوق البصري» ببريدة تقيم إفطارا جماعيا للمكفوفين - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

أقامت جمعية العوق البصري الخيرية ببريدة «مبصرون» أمس الثلاثاء، إفطاراً جماعياً بحضور عدد من المكفوفين والمسؤولين في مقر الجمعية .

وتعد الجمعية إحدى الجمعيات المتخصصة لتأهيل وتدريب ورعاية ذوي الإعاقة البصرية من المكفوفين وضعاف البصر الذي يبلغ عددهم أكثر من ٢٣٠٠ مستفيد من جميع مناطق المملكة, حيث تقدم لهم الجمعية التدريب والتأهيل على الحاسب الآلي والبرايل سنز والأجهزة الذكية ، إضافة إلى تأمين مصاحف على طريقة برايل وآلات وطابعات متخصصة للمكفوفين .