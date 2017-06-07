الحرس الثوري الإيراني يحمي أمير قطر داخل قصره - صحيفة صدى الالكترونية

الحرس الثوري الإيراني يحمي أمير قطر داخل قصره
كشفت مصادر مطلعة، أن قوة من الحرس الثوري الإيراني تحمي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد داخل القصر الأميري، تحت ذريعة وجودهم لتدريب بعض القوات.
وأفاد موقع «اليوم السابع» المصري، نقلا عن مصادر من العاصمة القطرية الدوحة، بأن العناصر الإيرانية المتواجدة داخل القصر الأميري الذى يتواجد به أمير قطر، ظهروا وهم يرتدون الزي العسكري القطري، لإخفاء هويتهم عن المترددين على الديوان، موضحة أن هذا التواجد يأتي كامتداد طبيعي للعلاقات بين البلدين خاصة عقب فتح الأجواء الإيرانية للطيران القطري عقب قرار دول الخليج غلق الأجواء أمام الطائرات القطرية.
alfahd42[ عدد التعليقات: 4881 ] نشر منذ 1 ساعة
كذب المصارية
محمد[ عدد التعليقات: 1819 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههه ياخي عيب كذب وحنا صائميين ،
alfahd42[ عدد التعليقات: 4881 ] نشر منذ 1 ساعة
قناة الجزيرة ماخذين على انفسهم عهد يفرقون العرب ويشتتونهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 4881 ] نشر منذ 60 دقيقة
نجحوا في دول بس انشاء الله ماينجحون في الخليج
alfahd42[ عدد التعليقات: 4881 ] نشر منذ 58 دقيقة
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alfahd42[ عدد التعليقات: 4881 ] نشر منذ 57 دقيقة
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