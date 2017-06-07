الحرس الثوري الإيراني يحمي أمير قطر داخل قصره - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، أن قوة من الحرس الثوري الإيراني تحمي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد داخل القصر الأميري، تحت ذريعة وجودهم لتدريب بعض القوات.

وأفاد موقع «اليوم السابع» المصري، نقلا عن مصادر من العاصمة القطرية الدوحة، بأن العناصر الإيرانية المتواجدة داخل القصر الأميري الذى يتواجد به أمير قطر، ظهروا وهم يرتدون الزي العسكري القطري، لإخفاء هويتهم عن المترددين على الديوان، موضحة أن هذا التواجد يأتي كامتداد طبيعي للعلاقات بين البلدين خاصة عقب فتح الأجواء الإيرانية للطيران القطري عقب قرار دول الخليج غلق الأجواء أمام الطائرات القطرية.