بالصور.. عرض اثنين من سيارات بوجاتي فيرون للبيع في فلوريدا - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

هل تعبتم من كل الضجيج المحيط ببوجاتي تشيرون وكذلك ثمنها الباهظة؟ يمكنكم تجنب هذا الضجيج مع عرض تاجر للسيارات المستعملة الخارقة في فورت لودرديل اثنين من سيارات بوجاتي فيرون للبيع.

والنموذج الأول، هو جراند سبورت 2012 المطلي باللون الأسود اللامع ولكنه يتميز بلمسات حمراء على شبكة التهوية التي تشبه حدوة الحصان، وعلي الأجزاء الجانبية وكذلك خطوط الجسم التي تتحرك علي طول السيارة.

كما تم استخدام اللون الأحمر في الجزء العلوي من المحرك وانتقل اللون الأحمر للأجزاء الداخلية من السيارة كما هو الحال في الخارج ويهيمن الجلد الأحمر علي الداخل باستثناء السجاد للأرضية وأجزاء من ألواح الأبواب ولوحة القيادة ومركز المقاعد.

أما بالنسبة للنموذج الثاني من فيرون ، فهو أقل قوة وتعديلاًوهي نسخة بسقف صلب موديل 2008 كما أنها تمثل نسخة الانتاج رقم 74 ولها اثنين من طلاء مزدوج ما بين الأبيض والأسود ولم تقطع سوي مسافة 3.337 ميل فقط كما أنها قطعت مسافة حوالي 1800 ميل أقل من جراند سبورت ولها مقصورة باللون الكريمي والجلود السوداء. ولم يتم الإعلان عن التسعير العام للسيارتين .