الجبير: قطع العلاقات مع قطر بسبب عدم التزامها بالاتفاقات المبرمة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أكد وزير الخارجية عادل الجبير، أن قرار قطع العلاقات مع قطر جاء بسبب عدم التزامها بالاتفاقات المبرمة منذ عدة سنوات حول عدم دعم الجماعات الإرهابية وعدم التحريض على الدول.

وأوضح الجبير، أن قطر لم تلتزم بعدم دعم وسائل الإعلام العدائية، مشددة على أن قطع العلاقات مع قطر بسبب تراكمات، وليس نتيجة موقف أو تصرف واحد وأنه تم النظر في مواقف قطر كاملة وليس جزءاً منها، مشيرا إلى ضرورة معاقبة إيران على تدخلها بشؤون دول المنطقة.

وقال الجبير أن قطر تدعم وسائل الإعلام المحرضة والمعادية، لافتا إلى أن الدول المقاطعة لقطر لا تنوي أن تضر بها أو بالمواطنين القطريين، فهي جارة لنا وعضو في مجلس دول التعاون الخليجي، ولكن يجب على قطر أن تختار ما إذا كانت ستتخذ اتجاهنا أو الاتجاه الآخر، لافتا إلى أن سياسات قطر تضر بدول المنطقة وبالأخص دول مجلس التعاون.

وتابع: «طفح الكيل وعلى قطر وقف دعم جماعات مثل حماس والإخوان المسلمين»، مضيفا أن الأضرار التي ستنتج عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها بعض الدول العربية ضد قطر كفيلة بأن تقنعها بتغيير سياساتها بما في ذلك فيما يتعلق بالجماعات المتطرفة.

وأضاف: «نعتقد أن العقل والمنطق سيقنعان قطر باتخاذ الخطوات الصحيحة.. القرارات التي تم اتخاذها كانت قوية للغاية وسيكون لها تكلفة كبيرة جدا على قطر ونعتقد أن القطريين لا يرغبون في تحمل تلك التكلفة».