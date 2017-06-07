«تنمية العقيق» تنظم دورة تُعنى بخطوات بناء وتطوير الشخصية - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن شقيه(صدى):

نظمت لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة العقيق، أمس الثلاثاء، دورة تدريبية تُعنى بخطوات بناء وتطوير الشخصية، وذلك بالقاعة التدريبية بمقر اللجنة.

وتطرق مدرب الدورة المستشار في البناء الشخصي والثقافة النفسية سعد آل حجاب، إلى أهم الخطوات التي تستخدم في بناء وتطوير الشخصية لدى الشخص.

من جانبه أشار رئيس لجنة التنمية عبدالله بن عايض البعيص إلى أن هذه الدورة تعتبر انطلاقة لدورات قادمة بإذن الله، منوهاً بأنه تم اختيار عدد من المدربين الذين لهم خبرة طويلة في مجال الدورات التدريبية .

وفي ختام الدورة قدَم رئيس لجنة تنمية العقيق درعاً تذكارياً لمدرب الدورة، فيما سلَم شهادات تدريبية للحضور.