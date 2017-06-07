بالفيديو.. دب يقتحم منزلاً ويعزف على البيانو - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

أعلنت الشرطة في ولاية كولورادو الأمريكية، بأن امرأة اتصلت بالسلطات للإبلاغ عن تعرض منزلها للسرقة أثناء غيابها عنه.

ولدى مراجعة الشرطة لتسجيلات كاميرات المراقبة في المنزل، تبين بأن اللص ليس إلا دب أسود دخل من خلال نافذة المطبخ بحثاً عن الطعام.

وقال ناطق باسم الشرطة بأن الدب نجح في سرقة الطعام من الثلاجة، قبل أن يتجول في أرجاء المنزل، ويأخذ استراحة قصيرة للعزف على البيانو. وأضاف الناطق بأن الدب لا يزال طليقاً في المنطقة حتى الآن.