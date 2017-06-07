تفاصيل جديدة بشأن احتجاز مريض بمستشفى خاص بعسير لعدم سداده فاتورة العلاج - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

كشف نجل المريض الذي احتجزته أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة عسير لتعثره في سداد فاتورة العلاج، تفاصيل جديدة بشأن الواقعة، موضحا أن وزارة الصحة تدخلت وقامت بتحرير والده.

وأوضح نجل المريض علي الماطري، أن والده الذي يعاني من القلب، أحس بآلام في بطنه أثناء سيره بأحد الطرق ودخل في حالة غيبوبة، ما اضطر ذووه لطلب الهلال الأحمر لنقله إلى أقرب مستشفى، وتم نقله إلى مستشفى خاص قريب ودخل العناية المركزة وقضى فيها 9 أيام.

وأشار إلى أن المستشفى طلبت تسديد فاتورة العلاج التي تبلغ 72 ألف ريال، على الرغم أن الحالة كانت إنقاذ بخلاف أن المبلغ يفوق قدراته والده، مؤكدا أن المستشفى وضعت حراسة على الغرفة لمنع خروج والده حتى تسديد المبلغ، موضحا أنه طالب من مديرية الشؤون الصحية بعسير التدخل ونقل والده إلى أي مستشفى حكومي أو التكفل بعلاجه في المستشفى الذي يرقد فيه.

وأكد الماطري، أن وزارة الصحة تدخلت وقامت بتحرير المريض بعد تلقيها بلاغا من الخط الساخن رغم رفض المستشفى والمدير المناوب لذلك، مشير إلى أنهم تلقوا أمس الثلاثاء، اتصالاً من صحة عسير طالبهم فيه بإحضار والده لإدخاله عناية القلب وقدم اعتذاره لهم عما حصل، إلا أن والده رفض الحضور بعد ما تعرض له من سوء معاملة على حد قوله، مطالباً بتشكيل لجنة لعلاجه في المنزل.

من جانبه، أكد نائب المتحدث الرسمي لصحة عسير سعيد الأحمري، أن نقل المريض لمستشفى خاص كان بناء على رغبة ذويه، كما أن حالته لم تكن إسعافية وكانت خدمة علاجه متوفرة في المستشفيات الحكومية.