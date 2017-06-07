بالصور.. مدني مكة يسيطر على حريقا هائلا في عمارة بالخالدية - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، من السيطرة على حريقا هائلا في أحد الغرف بعمارة بحي الخالدية بالمنطقة، دون حدوث أي إصابات.

وأفاد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، بتلقي بلاغ في الساعات الأولى من يوم الأربعاء الموافق 12 رمضان، مفاده وقوع حادث حريق في غرفة تقع بالدور الأول من عمارة بحي الخالدية مكونة من 4 أدوار مأهولة بالساكنين، موضحا أنهم تم إخلاء ساكني مبنى العمارة والمقدر عددهم قرابة ١٥ شخصا عن طريق وحدات الانقاذ والسلالم.

وأشار إلى أنه تم اخماد الحالة عن طريق وحدات المكافحة دون حدوث إصابات في الارواح ولله الحمد، موضحا أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.