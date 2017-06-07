فرنسا تطلب من مجلس الأمن تشكيل قوة عسكرية إفريقية لمكافحة الإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

صرح سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا دولاتر، أمس الثلاثاء، بأن باريس ستطلب من مجلس الأمن الدولي الموافقة على تشكيل قوة عسكرية إفريقية لمحاربة الإرهابيين و تجار المخدرات في منطقة الساحل الإفريقي.

وقال دولاتر إن فرنسا ستقدم مقترح قرار لمجلس الأمن الدولي للموافقة على إنشاء قوة لمكافحة الإرهاب لمجموعة الساحل الخمسة على أن يتم ذلك خلال هذا الأسبوع تمهيدًا للتصويت على القرار في الأسابيع القادمة، وكانت مجموعة الساحل الخمسة «مالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو» وافقت في مارس الماضى على تشكيل قوة مكونة من خمسة آلاف رجل فيما أعلن وزير خارجية مالي عبد الله ديوب، أن قادة مجموعة الساحل وافقوا على مضاعفة هذا العدد إلى عشرة آلاف.