الشيخ السديس يؤكد أهمية الجانب الأمني خلال لقائه مدير الأمن العام - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

التقى الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمكتبه أمس الثلاثاء، مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج والقيادات المرافقة له .

وأكد الدكتور السديس في مستهل اللقاء أهمية الجانب الأمني وضرورة التخطيط المسبق والتعاون المستمر بين الجهات العاملة، مشدداً على ضرورة وجود دراسات مسبقة و تشكيل فريق عمل لحل المشكلات الطارئة، مقدماً شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد ــ حفظهم الله ــ على ما يقدمونه للحرمين الشريفين من رعاية واهتمام، داعياً المولى عز وجل أن يجعل هذه الأعمال الجليلة في موازين حسناتهم .

من جهته قدّم مدير الأمن العام شكره للدكتور السديس على العمل الدؤوب والمستمر والفعال في خدمة بيت الله العتيق وزواره من جميع أصقاع الأرض.

وفي نهاية اللقاء سلّم الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين هدية تذكارية لمعالي مدير الأمن العام .

حضر اللقاء مستشار الرئيس العام الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالله الوابل ، وقائد أمن الحج والعمرة اللواء سعود بن عبدالله الخليوي، ومدير العلاقات العامة والإعلام بقوات أمن الحج العقيد سامي بن محمد الشويرخ .