أمانة الباحة تصادر لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن شقيه(صدى):

صادرت أمانة منطقة الباحة ممثلة بإدارة صحة البيئة خلال جولاتها التفتيشية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية من المطاعم والمطابخ والكافتريات ومحلات بيع اللحوم الطازجة ومحلات بيع الدواجن قرابة ٢٧١ كيلو جرام، تمثلت في ١٩٤ وربع كيلو رقاق و٥٠ كيلو سمبوسة و١٤ كيلو لحم ودجاج مفروم و٤ كيلو أجبان و٤ كيلو ونصف خضار مجمد و٥ كيلو بصل مقطع جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وأم على إثر ذلك إغلاق وتغريم عدد من المحلات المخالفة وفق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.

وشدد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط على أن الأمانة والبلديات التابعة لن تتهاون أبداً مع المخالفين للاشتراطات الصحية وسيتم تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية وفقاً للائحة الصادرة في هذا الشأن، وسيتم إغلاق المنشآت المخالفة وفرض الغرامات المالية بحسب الحالة ومصادرة وإتلاف أي مواد تضر بالصحة العامة للمواطنين أو المقيمين مشيراً إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة الأمانة والبلديات لضمان سلامة ما يقدَّم للمواطن والمقيم ، ولرفع مستوى الخدمات المقدَّمة، كما أن من أهداف هذه الحملات تفقّد سلامة المواد المعدة للبيع وكذلك الأواني والأدوات المستخدمة في الطبخ، والوقوف على مدى التجهيزات الخاصة بالمطاعم والمطابخ والكافتريات، والتأكد من توافر كافة الاشتراطات الصحية بالمحلات.

‏‎ودعا أمين منطقة الباحة عموم المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مواد منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستخدام الآدمي أو أي ملاحظات من شأنها الإضرار بالصحة العامة وذلك عن طريق الاتصال على رقم طوارئ الأمانة 940 أو عن طريق موقع «الأمانة» الإلكتروني، أو واتس البلاغات ‪0550271419