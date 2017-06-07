«وقف إنسان» تعقد اجتماعها الأول لمناقشة الخطة التسويقية بالأفلاج - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

عقدت لجنة وقف إنسان بمحافظة الأفلاج، برئاسة محافظ الأفلاج أ. زيد بن محمد آل حسين، وذلك في قاعة سزلر هاوس بالرياض، وبحضور الأستاذ صالح بن عبد الله اليوسف مدير عام الجمعية، ومجموعة من الأساتذة وأعيان محافظة الأفلاج، مساء السبت الماضي.

وانبثق عن الاجتماع مجموعة من التوصيات كان أبرزها تشكيل لجنة إعلامية مكونة من 4 أعضاء لإبراز الوقف إعلاميا والتعريف به، وأهميته كونه سيكون رافدا ماليا للجمعية، ويغطي بإيراداته نفقات فرع الجمعية بمحافظة الأفلاج، إضافة إلى لجنة للزيارات، وذلك لتسويق الوقف لدى كبرى الشركات ورجال الأعمال، وقد أعلن الشيخ محمد بن راشد آل زنان تبرعه بمليون ريال للوقف، وتبني تكلفة ومصاريف الحملة التسويقية للوقف.

يشار إلى أن وقف الأفلاج يقع على مساحة عشرة آلاف متر على الطريق الرئيسي، ويضم 11 معرضا ميزانين، وقاعات احتفالات وشقق فندقية، إضافة إلى نادي صحي يخدم الفندق وأهالي المحافظة ، كما اشتملت مرافق الوقف على مطعم خارجي يخدم الفندق والأهالي.

وجدير بالذكر أن فرع جمعية إنسان بمحافظة الأفلاج افتتح عام 2008م، ويرعى بخدماته 1.295يتيما ويتيمة وأرملة يشكلون 305 أسرة .

من جهته أعرب صالح اليوسف عن شكره وتقديره لسعادة محافظ الأفلاج، أ. زيد بن محمد آل حسين لرئاسته اجتماع وقف الجمعية بمحافظة الأفلاج، وحرصه على نجاح وإتمام مشروع وقف إنسان بالمحافظة،

كما شكر اليوسف سعادة الشيخ محمد بن راشد ال زنان على تبرعه بمليون ريال للوقف، وتكفله بمصاريف الحملة التسويقية للوقف. مبينا أن هذا الدعم السخي ليس بمستغرب على الشيخ آل زنان، الذي يعد أحد أبرز الداعمين لفرع جمعية إنسان بمحافظة الأفلاج، حيث بلغ عدد من كفلهم خلال الفترة الماضية نحو 300 يتيم ويتيمة، إضافة لدعمه متفوقي إنسان ، وهو من الأعضاء الفاعلين في اللجنة الاستشارية لفرع الجمعية بالمحافظة، حيث كان وما زال حاضرا ومشاركا في اجتماعات اللجنة. سائلا المولى تبارك وتعالى أن يجعل ما قدمه في موازين حسناته.