الإطاحة بـ3 مقيمين إثر سرقتهم 13 قطعة ذهب بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

ألقت شرطة مكة المكرمة، القبض على ٣ مقيمين من جنسية عربية، إثر سرقتهم 13 قطعة ذهبية من محل مجوهرات بجدة.

وصرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، بأن مركز الكندره بشرطة جدة تلقى بلاغا يفيد بقيام أشخاص مجهولين بسرقة 13 قطعة ذهبية من محل مجوهرات، موضحا أن رجال الضبط الجنائي انتقلوا لموقع الحادث، وبعد المعاينة وجمع المعلومات تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي من التوصل لمعلومات عن الجناة.

وأكد القرشي ضبط ٣ مقيمين من جنسية عربية، اعترفوا بارتكابهم للحادثة وبيع الذهب الذي تم سرقته حيث ضبط بحوزتهم على مبلغ مالية قيمة ما تم سرقته، وتم اكمال اجراءات الاستدلال الاولية تمهيدا لاحالتهم لجهة الاختصاص .