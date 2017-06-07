وزير يمني يثمن دور دول مجلس التعاون على كافة المستويات - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

ثمّن وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبد الرقيب فتح، دور دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني على جميع المستويات ومدهم بالمساعدات الإغاثية والإنسانية.

وقال وزير الإدارة المحلية «إن ما تقوم به الميليشيا الانقلابية بحق أبناء الشعب اليمني يعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإن المليشيا ليس لها عهد ولا اتفاق، ونقضت الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإنسانية بشنها حرب ظالمه وعبثية بحق الشعب اليمني».

وأضاف الوزير اليمني «أن اللجنة العليا للإغاثة تقوم بالتنسيق مع المانحين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى جميع المحافظات اليمنية ومنها المحافظات الخاضعة تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية بينها محافظة عمران شمال اليمن»

وأشار إلى أن الميليشيا تقوم باختلاق العراقيل والعوائق أمام ايصال المساعدات إلى تلك المحافظات.

ولفت فتح إلى أن اللجنة العليا للإغاثة طالبت من المنظمات الأممية البحث عن طرق بديلة لإيصال المساعدات إلى المحافظات المحاصرة وإدانة كافة الانتهاكات بحق الأعمال الإغاثية من قبل المنظمات الأممية وكشفها أمام الرأي العام العالمي، وممارسة الضغط القوي والحازم لوقف تلك الانتهاكات.