ترامب يشيد بدور المملكة في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ اتصالاً هاتفيًّا، مساء أمس الثلاثاء، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعراضا خلاله العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم.

وأشاد ترامب، بالدور القيادي الذي تقوم به المملكة في مكافحة الإرهاب وجهودها الحثيثة لتجفيف منابعه، وتطلع الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز العمل المشترك بين البلدين لمكافحة التطرف والسعي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.