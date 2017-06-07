هيئة النقل العام تواصل حملاتها التفتيشية على مكاتب نقل المعتمرين - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تواصل هيئة النقل العام حملاتها التفتيشية التي تنفذها بمدينة الرياض , بمشاركة عدد من الجهات الأمنية والحكومية , على المكاتب التي تقدم خدمات نقل المعتمرين .

وتهدف الهيئة من خلال نشاطاتها التفتيشية على الجهات العاملة في هذا النشاط , الوقوف على تطبيقها للأنظمة واللوائح ذات الصِّلة بنقل المعتمرين بما يشمل وسائل النقل و العاملين عليها، والتأكد من نظاميتها بما يضمن سلامة وأمن المنقولين.

وشملت الحملة التفتيشية اليوم , المكاتب التي تُمارس نقل المعتمرين من أحياء الوزارات , والديرة , تم خلالها إغلاق 20 مكتباً تُمارس نفل المعتمرين بطرق غير نظامية.

وتؤكد الهيئة على أنها وبدعم من كل الجهات الأمنية والتنظيمية ماضية في حملاتها الهادفة إلى ضبط هذا القطاع وضمان سلامة وأمن قاصدي بيت الله الحرام .