رئيس هيئة الهلال الأحمر يتفقّد المراكز الإسعافية بمنطقة المدينة المنورة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قام معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم بزيارة تفقدية للمراكز الإسعافية بمنطقة المدينة المنورة , أمس , يرافقه مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور معلا الجابري .

وبدأت الجولة بزيارة مركز إسعاف المطار ,ومركز الإحصاء والمستودعات والصيانة , والفرع الرئيسي للهيئة , وغرفة العمليات المركزية بالمنطقة , بعد ذلك زيارة مركز إسعاف باب السلام والتقى معاليه خلالها بالعاملين بالمركز من أطباء ومسعفين , مقدماً لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك .

وتواصلت الجولة بزيارة الفرق الإسعافية و العنايات الطبية والفرق التطوعية المتمركزة بساحات المسجد النبوي , وقف خلالها على سير العمل والخدمات المقدمة للمصلين وزائري المسجد النبوي.

عقب ذلك عقد الدكتور القاسم اجتماعاً مع وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور علي العبيد , ناقش خلاله سبل تعزيز العمل الإسعافي بالمسجد النبوي والخدمات المقدمة من الهيئة في المسجد النبوي والساحات المحيطة به.

كما اجتمع معاليه مع مدير شرطة المدينة المنورة اللواء عبدالهادي بن درهم الشهراني ومدير أمن المسجد النبوي العميد عبدالرحمن المشحن , وبعض القيادات الأمنية في المنطقة , لبحث سبل التعاون بين القطاعات الأمنية والإسعافية بالمنطقة بشكل عام ولزوار المسجد النبوي بشكل خاص .

بعدها قام معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي بزيارة تفقدية للمراكز الإسعافية الداخلية بالمنطقة , شملت مركز قباء والإسناد الآلي للمنطقة واطلع خلالها على تجهيزات المركز الآلية.

واختتم معاليه جولته التفقدية اليوم بزيارة مقر إدارة التدريب واطلع على التجهيزات المعدة لتدريب منسوبو الهيئة في الدورات التخصصية والدورات المقدمة للمواطنين.

ونوه معالي الدكتور محمد القاسم في ختام جولاته التفقدية بأهمية تضافر الجهود لخدمة زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم , والتعاون مع كافة الجهات العاملة في خدمة ضيوف المسجد النبوي الشريف للوصول إلى تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – بما يحقق لهم الراحة والطمأنينة .