البيت الأبيض: ترامب يجري إتصالا هاتفيا مع الملك سلمان - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلن البيت الابيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجرى إتصالاً هاتفياً بخادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز-حفظه الله- شدد خلاله على أهمية الوحدة الخليجية.

يأتي ذلك في اعقاب قرار المملكة بقطع كافة العلاقات مع قطر والتي ايدتها فيها دولاً عربية واسلامية في مقدمتها مصر و الامارات و البحرين،بسبب دعم الدوحة للإرهاب و للجماعات المتطرفة.