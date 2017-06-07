 البيت الأبيض: ترامب يجري إتصالا هاتفيا مع الملك سلمان - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 7

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. البيت الأبيض: ترامب يجري إتصالا هاتفيا مع الملك سلمان

البيت الأبيض: ترامب يجري إتصالا هاتفيا مع الملك سلمان

البيت الأبيض: ترامب يجري إتصالا هاتفيا مع الملك سلمان
نايف السالم(صدى):

أعلن البيت الابيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجرى إتصالاً هاتفياً بخادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز-حفظه الله- شدد خلاله على أهمية الوحدة الخليجية.

يأتي ذلك في اعقاب قرار المملكة بقطع كافة العلاقات مع قطر والتي ايدتها فيها دولاً عربية واسلامية في مقدمتها مصر و الامارات و البحرين،بسبب دعم الدوحة للإرهاب و للجماعات المتطرفة.


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 27641 ] نشر منذ 60 دقيقة

الله ينصرك ياملكنا الغالي ,,,

,,, ليازعلت انت كل العالم يزعل من زعلك ,,,

,,, حفظك الله ياخادم الحرمين الشريفين ,, وأدامك ذخراً للإسلام والمسلمين .. آمين ,,,

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *