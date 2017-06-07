وزير داخلية فرنسا: مكافحة الإرهاب هى أهم أولويات رئيس الجمهورية - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

أكد وزير الداخلية الفرنسى جيرار كولومب أن مكافحة الإرهاب هى أهم أولويات رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، وذلك فى أعقاب الهجوم الذى استهدف، اليوم الثلاثاء، دورية للشرطة أمام كاتدرائية ” نوتر دام ” بوسط باريس.

وقال كولومب – تعقيبا على الهجوم الذى استهدف الثلاثاء، دورية للشرطة أمام كاتدرائية ” نوتر دام ” بوسط باريس – ” انتقلنا من إرهاب متطور إلى إرهاب يتم بواسطة أدوات بدائية ” ، فى إشارة إلى المطرقة التى استخدمها المهاجم أمام الكاتدرائية.

وأشار كولومب إلى المحادثة التى أجراها أمس مع نظيرته البريطانية أمبر راد وإلى حالة القلق المشترك من التهديد الإرهابى فى أوروبا، مضيفا أن قمة أوروبية ستنعقد بعد غد الخميس، على مستوى وزراء الداخلية وأن الموضوع الرئيسى الذى سيطغى عليها سيكون التنسيق بين أجهزة الأمن لمواجهة التهديد الإرهابي.

وفى سياق متصل، أعلنت السلطات الفرنسية أنها انتهت من إجلاء ما بين 900 إلى 1000 شخص كانوا داخل الكاتدرائية وقت وقوع الحادث.

ويشار إلى أن الهجوم أمام كنيسة نوتردام جاء فى وقت لا تزال فيه فرنسا فى حالة إنذار قصوى تحسبا لوقوع هجمات إرهابية بعد اعتداء لندن فى نهاية الأسبوع، حيث استخدم متطرفون سيارة وسكاكين لدهس وطعن المارة ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة نحو 50.