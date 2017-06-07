الشيخ السديس يدشن تطبيق «تواصل» - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم تطبيق ” تواصل ” الذي نفذَته الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد النسائي بالمسجد الحرام ممثلة في وحدة التقنية والخدمات الإلكترونية .

وأفادت المستشارة للشؤون النسائية المديرة العامة للتوجيه والإرشاد النسائي بالمسجد الحرام الدكتورة فاطمة الرشود أن هذا التطبيق الذي يعنى بتسجيل وتصنيف شكاوى واقتراحات القاصدات والمرشدات عبر نظام يقوم على تحديد نوع الشكوى أو المقترح والفترة المدخلة بها ومعلومات القاصدة للتواصل معها، يأتي انطلاقًا من حرص الرئاسة واهتمامها بخدمة قاصدات بيت الله الحرام ورعايتها لملحوظاتهن ومقترحاتهن ، ويؤكد على تحقيق التوجه العام للرئاسة وإنفاذا لتوجيهات وتطلعات معالي الرئيس العام (رئاسة بلا ورق ) وتسخيرًا للتقنية لخدمة بيت الله الحرام وقاصديه .

وعبرت المستشارة عن شكرها وتقديرها لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومعالي نائبه على ما يولونه للإدارة من متابعة ودعم وتأييد ومساندة ، كما شكرت فريق وحدة التقنية التابع للإدارة المصمم لهذا التطبيق .