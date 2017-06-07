قرعة كأس سمو ولي العهد لكرة القدم الأحد المقبل - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

تقام قرعة كأس سمو ولي العهد للموسم 2017 – 2018م مساء يوم الأحد المقبل في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض.

ووجهت الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم الدعوة للفرق الـ 14 المشاركة في الموسم الجديد لحضور ممثليها مراسم القرعة للموسم الجديد.

يذكر أن الفرق المشاركة في كأس سمو ولي العهد لموسم 2017 – 2018 هي: الهلال، والأهلي، والنصر، والاتحاد، والرائد، والشباب، والتعاون، والفتح، والفيصلي، والقادسية، والاتفاق، والباطن، والفيحاء، وأحد، وستكون مشاركة بطل نسخة الموسم الماضي ” الاتحاد ” ووصيفه ” النصر ” من دور الثمانية من المسابقة .