مصر ترفض فتح صالة كبار الزوار لمغادرة السفير القطري - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، أن وزارة الخارجية المصرية رفضت فتح صالة كبار الزوار لمغادرة ” سيف بن مقدم البوعينين ” سفير قطر غدا الأربعاء، ضمن مهلة الـ 48 التى تم منحها له لمغادرة البلاد.

وكانت السفارة القطرية تقدمت لإدارة المراسم بوزارة الخارجية لفتح صالة كبار الزوار لمغادرة السفير القطرى منها لدى سفره غدًا الأربعاء، على رحلة الخطوط الكويتية مثلما كان يتم له فى السابق، إلا أن وزارة الخارجية رفضت هذا الطلب، وسيضطر السفير القطرى للمغادرة من الطريق العادى أو صالة الخدمة المميزة ــ كبار الزوار بمقابل رسوم مالية.