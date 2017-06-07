الأردن يمهل السفير القطري بضعة أيام لمغادرة أراضيه - صحيفة صدى الالكترونية

عمان(صدى):

أبلغت المملكة الأردنية الهاشمية السفير القطرى فى عمان بندر العطيه، بضرورة مغادرة البلاد خلال أيام.

وكشفت مصادر أردنية أن قرار مستوى التمثيل الدبلوماسى القطرى فى الأردن يعنى أن التمثيل سيكون على مستوى القائم بالأعمال فى البلدين، مما يتطالب ضرورة مغادرة السفير القطرى للعاصمة عمان.

وكان وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، الدكتور محمد المومنى، أكد، في وقت سابق، على أن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، والتقاء الدول العربية على السياسات التى تنهى أزمات منطقتنا العربية، وتجمع مساعيها على حماية الدولة الوطنية وبناء المستقبل الآمن المستنير لشعوبنا أولويات ستبقى المملكة تبذل أقصى جهودها لتحقيقها.