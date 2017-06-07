الصحة تفك احتجاز مريض في مستشفى خاص بسبب فاتورة العلاج - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

حررت وزارة الصحة مريض محتجز بمستشفى خاص بأبها،احتجز من الساعة 11 مساء إلى الساعة 6 صباحًا،بسبب عدم سداده مستحاق مالية.

جاء ذلك بعد اتصال ذوي المريض بالرقم الساخن لوزارة الصحة 937 ،ليتم التواصل مع مالك المستشفى الخاص ،وتحذيره باتخاذ الإجراءات الرادعة جراء احتجازه المريض..

وكان المريض قد نقل لمستشفى خاص عن طريق الهلال الأحمر برغبة من ذويه وبعد استقبال المستشفى للمريض قام قريبه بالتقدم للشؤون الصحية بالمنطقة بطلب التماس بأن تتكفل وزارة الصحة بتحمل نفقة علاجه خلال فترة بقائه بالمستشفى الخاص.

وبدراسة طلبه تقرر عرضه مع تقرير طبي عن حالته على اللجنة الإسعافية بالمديرية وخلصت إلى أن الحالة غير إسعافية والخدمة متوفرة وكان من الأولى في حينه نقله لأحد المستشفيات الحكومية.

و تم اتخاذ اللازم من قِبل إدارة التنسيق الطبي خلال 24 ساعة بإبلاغ ذوي المريض برأي اللجنة بأن التعليمات المنظمة لسير عمل تحويل الحالات الحرجة من المستشفيات الحكومية إلى مستشفيات القطاع الخاص تتعارض مع الطريقة التي تم من خلالها إسعاف المريض ولا تنطبق مع آلية نقل الحالات الحرجة.

ووجه نائب المتحدث الرسمي لصحة منطقة عسير سعيد مداوي الأحمري مشرف مستشفى عسير المركزي بالبحث له عن سرير لمتابعة استكمال علاجه.