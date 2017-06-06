⁠⁠⁠⁠⁠مقتل وإصابة 7 جنود أتراك في هجوم جنوب شرق البلاد - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

لقي جندي تركي مصرعه وأصيب 6 آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في هجوم بمنطقة ” تشوكورجا ” بولاية هكاري جنوب شرق تركيا.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية،أن عناصر من منظمة حزب العمل الكردستاني ” بي كا كا ” – هاجمت، باستخدام قاذفة صواريخ، عربة عسكرية تركية خلال مرورها على طريق (هكاري- تشوكورجا)، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة 6 آخرين، مشيرة إلى أنه تم نقل الجنود المصابين إلى مستشفى هكاري الحكومي.

ولفتت إلى أنه عقب الهجوم بدأت عملية أمنية بدعم جوي ضد ” بي كا كا ” في المنطقة لملاحقة المنفذين، ودمرت 8 أهداف للمنظمة في ولايتي (هكاري وبتليس) جنوب شرق تركيا.

وتستهدف قوات الأمن والجيش التركيين مواقع ” بي كا كا ” وتلاحق عناصرها، جنوب وجنوب شرق البلاد، وشمال العراق، ردا على هجمات نفذتها الجماعة المسلحة داخل البلاد، ضد المدنيين وعناصر الأمن.