رد العودة على شاب يطارد فتاة على وشك الزواج - صحيفة صدى الالكترونية

رد العودة على شاب يطارد فتاة على وشك الزواج
أجاب الدكتور سلمان العودة على تساؤل شاب ،يبغي الارتباط بفتاة مخطوبة،سبق أن تقدم لها ورفضه ولاة امرها.
وأوضح الشاب في سؤاله أنه يحب الفتاه، وانها تبادله نفس الشعور، و ارتباطها بغيره قد أصابه بالهم و الحزن.
ونصحه العودة بأن يبتعد عن طريق الفتاة ما دامت مخطوبة وعلى وشك الزواج،لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً و يبدله احسن منها،ويبدلها من هو احسن منه.
وقال الشاب في سؤاله: انا احب بنت والله العظيم اني أبيه زوجه لي وابوه رفض وهي راح تتزوج غيري وهي تبين وانا والله مهموم وضايقه بي الدنيا ابي حل تكفى.
ورد العودة قائلاً: ابتعد عن طريقها مادامت مخطوبةً وعلى وشك الزواج ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ويرزقها خيراً منك ويرزقك خيراً منها.
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