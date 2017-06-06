رد العودة على شاب يطارد فتاة على وشك الزواج - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أجاب الدكتور سلمان العودة على تساؤل شاب ،يبغي الارتباط بفتاة مخطوبة،سبق أن تقدم لها ورفضه ولاة امرها.

وأوضح الشاب في سؤاله أنه يحب الفتاه، وانها تبادله نفس الشعور، و ارتباطها بغيره قد أصابه بالهم و الحزن.

ونصحه العودة بأن يبتعد عن طريق الفتاة ما دامت مخطوبة وعلى وشك الزواج،لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً و يبدله احسن منها،ويبدلها من هو احسن منه.

وقال الشاب في سؤاله: انا احب بنت والله العظيم اني أبيه زوجه لي وابوه رفض وهي راح تتزوج غيري وهي تبين وانا والله مهموم وضايقه بي الدنيا ابي حل تكفى.

ورد العودة قائلاً: ابتعد عن طريقها مادامت مخطوبةً وعلى وشك الزواج ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ويرزقها خيراً منك ويرزقك خيراً منها.