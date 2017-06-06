قيادي سابق بالجيش المصري: لدي وثائق تثبت أن تيران وصنافير سعوديتان - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكد اللواء عبد المنعم سعيد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة المصرية الأسبق، أن جزيرتى تيران وصنافير يتبعان لملكية وسيادة المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن كل الوثائق والمستندات والخرائط بعد الاطلاع عليها أثبتت ذلك، ولفت إلى أن مصر كانت لديها الجزيرتان مجرد وديعة فقط.

وأوضح أنه فى أوائل الخمسينيات، طلبت المملكة العربية السعودية من الملك فاروق أن يضع قوة من مصر على الجزيرتين لغلق خليج عقبة لمنع دخول أى محتلين عليهما.

وأضاف أن البعض فسر وجود القوى العسكرية على الجزيرتين حينها أن الجزيرتين ملكية لمصر، وهذا غير صحيح، موضحا أن كل من يحاول أن يتاجر بهذا الأمر هو هدفه السعى وراء حدوث عرقلة بين الدولتين مصر والسعودية.