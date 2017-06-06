كاتب: جلسنا على كل أنواع الطاولات مربعة ومستديرة والنتيجة خيانة - صحيفة صدى الالكترونية

كاتب: جلسنا على كل أنواع الطاولات مربعة ومستديرة والنتيجة خيانة
رد الكاتب السعودي عبد العزيز خميس على ما أورده وزير الخارجية القطري بأن مثل هذه الخلافات بين الدول الشقيقة يجب أن تحل على طاولة حوار، قائلا له جلسنا على كل أنواع الطاولات مربعة ومستديرة، والنتيجة خيانة.
يذكر أن وزير الخارجية عادل الجبير أكد أن المملكة لا تهدف إلى الإضرار بقطر ولكن عليها أن تختار طريقها، مضيفًا أنه طفح الكيل وعلى قطر وقف دعم الجماعات الإرهابية مثل حماس والإخوان.
عبد من عباد الله[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ 8 دقائق
أمر الله سينفذ حكمة الله اقتضت ان يكون هناك تغيير جذري في المنطقه هذه الحقيقه يجب ان تعلم ربما الأحداث القادمه ستتغير كثيرا من الأمور الصراعات وصلت إلى حد كبير لا يتخيله البعض قول الرسول يقتتل عند كنزكم ثلاثه كلهم أبناء خليفه ثم لا يصير إلى واحد منهم ربما بات قريبا وهي اماره لخروج المهدي سبحان ربي الأوضاع تغيرت كثيرا في المنطقه بشكل لا يتصور