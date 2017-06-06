كاتب: جلسنا على كل أنواع الطاولات مربعة ومستديرة والنتيجة خيانة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

رد الكاتب السعودي عبد العزيز خميس على ما أورده وزير الخارجية القطري بأن مثل هذه الخلافات بين الدول الشقيقة يجب أن تحل على طاولة حوار، قائلا له جلسنا على كل أنواع الطاولات مربعة ومستديرة، والنتيجة خيانة.

يذكر أن وزير الخارجية عادل الجبير أكد أن المملكة لا تهدف إلى الإضرار بقطر ولكن عليها أن تختار طريقها، مضيفًا أنه طفح الكيل وعلى قطر وقف دعم الجماعات الإرهابية مثل حماس والإخوان.