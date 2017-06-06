إدارة الساحات بالمسجد الحرام توزع مليون ونصف وجبة في الثلث الأول من رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

يولي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اهتماما كبيرا بتوزفير الجو المناسب للعبادة للمعتمرين خلال شهر رمضان الكريم.

ويؤكد مدير إدارة الساحات بالمسجد الحرام سعادة الأستاذ عبدالله بن سعيد الشمراني، أن الإدارة تقوم بتيسير ممرات عربات ذوي الاحتياجات الخاصة وإيصالهم إلى بوابات المسجد الحَرَام وإزالة أي عوائق تقف في طريقهم إليه.

وأضاف الشمراني أن عدد الوجبات التي تم توزيعها في المسجد الحرام في العشر الأيام الأولى من شهر رمضان يقدر بـ(1.500.000) وجبة، بالتعاون مع (56) جهة خيرية مقدمة لتلك الوجبات، وعدد العاملين (2226) عاملا يقومون بتنظيم سفر الإفطار و (270) كشافا بإشراف إدارة الساحات وبالتعاون مع لجنة السقاية والرفادة بمكة المكرمة.

وقال وكيل الشؤون الميدانية سعادة الأستاذ سامي بن سعد السهويري، إن إدارة الساحات شاركت في لجنة الظواهر السلبية بالمحور الثاني مع عددٍ من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتُعنى هذه اللجنة بمكافحة الظواهر السلبية غير اللائقة بالمسجد الحرام وساحاته.