«واشنطن تايمز»: جهود السعودية خطوة مهمة نحو الإنسانية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قالت صحيفة ” واشنطن تايمز ” الأمريكية في افتتاحيتها أن جهود السعودية ” خطوة مهمة نحو الإنسانية ” لمكافحة التطرف وحماية البشرية من الإرهابيين، وتحقيق السلام العالمي.

وأكدت على ان المملكة تتبنى نهجًا ثابتًا لمواجهة التطرف، وقامت بإصلاح بعض الجوانب الأكثر إثارة للجدل في نظامها التعليمي، وتعزيز الرقابة على الكتب المدرسية والمناهج الدراسية من خلال وزارة الشؤون الإسلامية، وإطلاق حملات توعوية لمساعدة الشباب في مواجهة الدعاية المتطرفة.

ولفتت الى أن كل من يشجع التطرف يتعرض للسجن والغرامة المالية، إضافة إلىالإصلاح، وهو خطوة كبيرة ومهمة نحو إصلاح المجتمع ومحاربة الإرهاب بكل إشكاله.

وأشارت الى اصدار هيئة كبار العلماء الكثير من الفتاوى التي تدحض التطرف الديني، وتحظر القتال في الخارج، كما أن هناك فحصًا مشددًا على الخُطب والمنشورات الدينية.