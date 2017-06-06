السعودية والبحرين تلغيان رخصة الخطوط الجوية القطرية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

ألغت السعودية والبحرين، اليوم الثلاثاء، رخصة الخطوط الجوية القطرية وأمرتا بغلق مكاتبها خلال 48 ساعة مع قيام البلدين الخليجيين بقطع خطوط النقل مع الدوحة وسط أزمة دبلوماسية.

تأتي الخطوة بعد قيام السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين يوم الاثنين بقطع العلاقات مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية في بيان إن أي رخص ممنوحة لموظفي الخطوط القطرية سيجري سحبها أيضا.

وبعد ساعات أعلنت البحرين إلغاء التراخيص الممنوحة للخطوط القطرية وطلبت من الشركة إغلاق مكاتبها خلال 48 ساعة حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية.

وقال محللون إن تبعات إلغاء الرحلات جراء التحرك السعودي ستكبد الخطوط القطرية ملايين الدولارات من الإيرادات المفقودة.

وقال ساج أحمد كبير محللي ستراتيجيك إيرو ريسيرش ” إلغاء الترخيص يشير إلى أن الخلاف سيكون طويلا وممتدا. إنك لا تلغي الرخصة إذا كنت تتوقع حلا سريعا ” .

وتابع قائلا ” التحدي الحقيقي هو ما يمكن أن تفعله قطر لتقليص (الخسائر) وفي الوقت الحالي لا يبدو أنها في وضع يتيح لها أن تفعل شيئا ” .

وقالت الهيئة السعودية إن على العملاء الساعين لتغيير تذاكر الرحلات من قطر وإليها الاتصال بالشركة عن طريق الهاتف أو من خلال موقعها الإلكتروني.