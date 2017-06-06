الزعيم يسعي للتمديد لإدواردو بأي ثمن - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أبدت إدارة نادي الهلال حرصها على تمديد عقد اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو ،والذي ينتهي مع نهاية الموسم المقبل من أجل الاستفادة من مجهوداته بعد المستويات المميزة التي ظهر بها مؤخراً مع الزعيم .

وكانت الادارة الهلالية قد رفضت عدة عروض لأندية اجنبية على رأسها نيس الفرنسي ترغب في الحصول على خدمات ادواردو رغبة منها في الحفاظ على كيان الفريق.

وتبقى المفاوضات التي تجريها الادارة مع وكيل اللاعب خلال الايام القادمة عليها عامل الحسم في الحصول على توقيع اللاعب البرازيلي.