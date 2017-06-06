لافروف: اتهام روسيا بالتدخل في انتخابات أمريكا أمر سخيف - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن محاولات إعادة النظر في نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية من خلال اتهام روسيا بالتدخل تخلق وضعا سخيفا ومشوها للواقع في المجال الإعلامي. وتابع لافروف في كلمة ألقاها في كالينينغراد اليوم: ” سنحكم بالأفعال وليس بالأقوال ” . وأكد الوزير الروسي أن ذلك يحول الانتباه من المهام المحورية للجميع، وهي المهام الخاصة بإيجاد ” سبل مشتركة لمواجهة الأخطار الواقعية وليس الوهمية، مشير إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تحاول تحميل روسيا المسؤولية عن مشاكلها باتهام موسكو بالتدخل، بدلا من قيامها بالتفكير الانتقادي فيما يحدث داخل الاتحاد الأوروبي الذي يعاني من أزمة بنيوية.