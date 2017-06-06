رئيس وزراء البحرين: دول الخليج لا تستهدف أحدا بشر - صحيفة صدى الالكترونية

المنامة(صدى):

أكد رئيس وزراء البحرين، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن قمة الرياض شكلت وثيقة واجب الالتزام بما جاء فيها للمصلحة المشتركة.

وأشار سموه خلال استقباله عددًا من كبار أفراد العائلة المالكة البحرينية، إلى أن القمة أسست لمرحلة جديدة من التعاون الخليجي والعربي يكون على درجة عالية ومتقدمة تتماشى مع تحديات المرحلة وأخطارها الأمنية والاقتصادية.

وأضاف أن الخروج عن هذا الإجماع غير مقبول ويجب أن يعلو أمن الخليج العربي واستقراره على كل أمر آخر.

وتابع: إن مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لا تستهدف أحدًا بشر، وأقصى ما تريده هو رفع الأذى عنها ووضع حد لأي أمر يهدد أمنها واستقرارها.