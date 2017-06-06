شباب مكة يرشدون التائهين من المعتمرين في الحرم بخمس لغات - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

يساهم شباب مكة ضمن ” برنامج شباب مكة في خدمتك ” في إرشاد وتوعية الزوار والمعتمرين في المسجد الحرام والمنطقة المركزية، طلبًا للأجر والمثوبة من الله تعالى وخدمة لضيوف الرحمن في هذا الشهر الفضيل.

ويجيد هؤلاء الشباب خمس لغات هي العربية والإنجليزية والأوردو والفرنسية والملايو ويتوزعون في أرجاء المسجد الحرام وساحاته والمنطقة المركزية.

ويعتبر نشاط إرشاد التائهين أحد الأنشطة السبعة التي يقوم بها مشروع تعظيم البلد الحرام لخدمة ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام، وذلك بعد تدريبهم على المواقع التي يحتاجها الحجاج غالباً بالتعاون مع وزارة الحج.