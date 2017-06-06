صحيفة أسترالية تحذر من الشمراني - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

حذرت صحيفة ” sbs ” الأسترالية، من خطورة مهاجم المنتخب السعودي الأول ناصر الشمراني، وكذلك قوة الخط الخلفي للفريق، قبل مواجهة فريقهم الوطني، الخميس.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشمراني سيكون الورقة الرابحة في تشكيلة مدربه الهولندي بيرت فان مارفيك، لاسيما بعد ظهوره بمستوى متميز مع فريق العين الإماراتي، منذ يناير الماضي.

وسلطت الضوء على مسيرة الشمراني مع الفريق العيناوي، وقالت إن مهاجم الهلال الذي أنهى فترة إعارة مع النادي الإماراتي، تألق مع الأخير وسجل 11 هدفاً في 15 مباراة، وبرهن مجدداً على قدراته التهديفية.

وأوضحت :” روحه المعنوية ستكون في السماء، خاصة بعد تسجيل 8 أهداف في المباريات الست الأخيرة له مع العين “.

وأشادت الصحيفة بخط دفاع الأخضر بالإشارة إلى عدد الأهداف التي استقبلها منتخبنا الوطني خلال التصفيات :” سيكون من الصعب الوصول إلى مرمى الفريق، لم يستقبلوا سوى 5 أهداف فقط في المباريات السبع الماضية “.

يذكر أن الأخضر يواجه مضيفه الأسترالي في الواحدة ظهر الخميس، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم، روسيا 2018.