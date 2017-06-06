مدير تعليم الباحة يعتمد حركة نقل وتجديد (282) قائداً ووكيلاً لمدارس المنطقة - صحيفة صدى الالكترونية

مدير تعليم الباحة يعتمد حركة نقل وتجديد (282) قائداً ووكيلاً لمدارس المنطقة
اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة رئيس لجنة القيادة المدرسية الأستاذ سعيد بن محمد مخايش صباح اليوم الثلاثاء 11/ 9/ 1438هـ بحضور مدير إدارة الإشراف التربوي الأستاذ أحمد عبدالكريم تهامي ورئيس قسم القيادة المدرسية الأستاذ محمد بن علي يحيى حركة نقل وتجديد القيادات المدرسية بالمنطقة للعام الدراسي 1438- 1439هـ والتي شملت (282) قائداً ووكيلاً وفق ضوابط ومعايير النقل والتجديد والمبنيةعلى دراسة طلبات النقل والاحتياج القائم بمدارس المنطقة .
وبارك سعادة المدير العام لجميع قادة المدارس ووكلائها الذين شملتهم حركة النقل والتجديد مشيدا بالجهود المبذولة من القادة التربويين بالمدارس ودورهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتميزه ، لما يمتلكونه من قدرات تربوية عالية أسهمت في تحقيق أهداف العمل التربوي والتعليمي بالمنطقة .
كما شكر المدير العام أعضاء اللجنة القائمة على إجراءات الحركة على جهودهم التي بذلوها لتنفيذها .
نقل القيادات المدرسية للعام الدراسي 1438-1439هـ.
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