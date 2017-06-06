مدير تعليم الباحة يعتمد حركة نقل وتجديد (282) قائداً ووكيلاً لمدارس المنطقة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن شقيه(صدى):

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة رئيس لجنة القيادة المدرسية الأستاذ سعيد بن محمد مخايش صباح اليوم الثلاثاء 11/ 9/ 1438هـ بحضور مدير إدارة الإشراف التربوي الأستاذ أحمد عبدالكريم تهامي ورئيس قسم القيادة المدرسية الأستاذ محمد بن علي يحيى حركة نقل وتجديد القيادات المدرسية بالمنطقة للعام الدراسي 1438- 1439هـ والتي شملت (282) قائداً ووكيلاً وفق ضوابط ومعايير النقل والتجديد والمبنيةعلى دراسة طلبات النقل والاحتياج القائم بمدارس المنطقة .

وبارك سعادة المدير العام لجميع قادة المدارس ووكلائها الذين شملتهم حركة النقل والتجديد مشيدا بالجهود المبذولة من القادة التربويين بالمدارس ودورهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتميزه ، لما يمتلكونه من قدرات تربوية عالية أسهمت في تحقيق أهداف العمل التربوي والتعليمي بالمنطقة .

كما شكر المدير العام أعضاء اللجنة القائمة على إجراءات الحركة على جهودهم التي بذلوها لتنفيذها .

نقل القيادات المدرسية للعام الدراسي 1438-1439هـ.