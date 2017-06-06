بالصور.. خادم الحرمين يستقبل أمير الكويت - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الثلاثاء، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي وصل إلى جدة.

وتأتي زيارة أمير الكويت الى المملكة في اطار سعيه لمحاولات التهدئة بين دول مجلس التعاون الخليجي و دولة قطر على خلفية قرار قطع العلاقات بسبب دعم قطر للجماعات الارهابية ومحاولا تها شق الصف الخليجي.

وكان في إستقبال سمو سمو أمير الكويت لدى وصوله جدة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، ومعالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو رأس ، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء سعيد بن سالم القرني ، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي المهندس عبدالله الريمي ، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.