توران يعتزل اللعب دولياً - صحيفة صدى الالكترونية

توران يعتزل اللعب دولياً
أعلن أردا توران، لاعب برشلونة الإسباني اليوم اعتزاله الدولي وذلك عقب طرده من معسكر المنتخب التركي الأول لكرة القدم بعد اعتدائه على أحد الصحفيين.
وقال توران في مؤتمر صحفي بثته قناة ان تي في التركية :“ لقد قمت بأفعال خاطئة وأنا أرتدي قميص المنتخب. أنا أضع حدا لمسيرتي مع المنتخب الوطني ”.
كان المدير الفني لمنتخب تركيا، فاتح تريم، قد قرر في وقت سابق اليوم طرد أردا تورن من معسكر الفريق عقب اعتدائه أمس بالضرب على صحفي على متن الطائرة التي يستقلونها إلى ترييستي في إيطاليا حيث سيتوجه من هناك المنتخب التركي إلى سلوفينيا للاستعداد للمباراة المقبلة أمام كوسوفو الأحد.
يذكر أن توران اعتدى بالسباب وبالضرب على الصحفي بلال مسه متهما إياه بترويج شائعات وأخبار مغلوطة بشأنه.
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