توران يعتزل اللعب دولياً - صحيفة صدى الالكترونية

أعلن أردا توران، لاعب برشلونة الإسباني اليوم اعتزاله الدولي وذلك عقب طرده من معسكر المنتخب التركي الأول لكرة القدم بعد اعتدائه على أحد الصحفيين.

أعلن أردا توران، لاعب برشلونة الإسباني اليوم اعتزاله الدولي وذلك عقب طرده من معسكر المنتخب التركي الأول لكرة القدم بعد اعتدائه على أحد الصحفيين.