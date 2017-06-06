دولة لم تتغير ساعات الصيام بها أبداً - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

هناك دول يطول فيها النهار على الليل، ودول أخرى يكون فيها النهار أقصر من الليل، بينما دول أخرى يتساوى فيها الليل مع النهار، ويختلف ذلك حسب موقع الدولة، واختلاف فصول السنة.

يطول النهار على الليل في فصل الصيف وتزيد ساعات النهار كلما اقتربنا من القطب الشمالي، بينما تقل ساعات النهار كلما اقتربنا من نصف الكرة الجنوبي، حيث يكون فصل الشتاء في ذلك الوقت.

وتختلف ساعات الصيام خلال نهار رمضان من دولة إلى أخرى،و يصوم المسلمون في دولة أوغندا، التي تقع في شرق إفريقيا، 12 ساعة في رمضان، منذ دخول الإسلام البلاد وحتى الآن، بسبب موقع تلك الدولة على خط الاستواء، ما يجعل الليل يتساوى مع النهار في جميع شهور السنة، بغض النظر عن الفصول الأربعة.

ويوجد في أوغندا نحو 10 ملايين مسلم يشكلون ما بين 27% إلى 30% من مجموع عدد السكان، ولديهم عاداتهم خلال شهر رمضان، حيث يجتمع السكان سويًا في منزل واحد لتناول الإفطار، ويحضرون طعامهم التقليدي من الموز والفول السوداني والأفوكادو، كما يضرب الأزواج زوجاتهم برفق قبل الإفطار.