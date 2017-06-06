لاعبو الأخضر: نخوض مباراة أستراليا من أجل الفوز - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أكد لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم حرصهم على تحقيق الفوز أمام المنتخب الأسترالي ويحل الأخضر، الخميس، ضيفا على أستراليا في الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وقال اللاعب ناصر الشمراني مهاجم الأخضر :” مواجهة منتخب استراليا تمثل لنا أهمية كونها ستساهم في تعزيز صدارتنا و تقربنا أكثر مما مضى نحو تحقيق الهدف المنشود “.

من جانبه قال حارس مرمى المنتخب وليد عبدالله :” سنكون حاضرين بالشكل الذي يكفل لنا تحقيق نقاط هذه المواجهة الهامة “.