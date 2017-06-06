أبو عجمية.. أكبر طالب في الثانوية العامة - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

أدى الفلسطيني عبد القادر أبو عجمية (81 عاما) امتحانات شهادة الثانوية العامة لهذا العام، بعد أن خاض الامتحانات العام الماضي لأول مرة ورسب فيها .

ويدرس أبو عجمية، وهو أب لأربعة عشرة ابنا وابنة، خمس ساعات يوميا ويبذل جهدا للتركيز مقاوما محاولات أحفاده الذين بلغ عددهم 36 لإقناعه باللعب معهم.

وعن دافعه لذلك، قال أبو عجمية ” أنا باحب التعليم ولا يوجد حدود تمنع أي أحد من الدراسة، التعليم لا يتوقف عند عمر معين ” .

وأضاف: ” أنا بدي أعمل مثال لكل الأجيال أنه إياكم تتوقفوا عن التعليم ” .

ويحظى أبو عجمية في جهوده لتحصيل العلم بدعم عائلته المطلق وخصوصا زوجته التي تحاول دائما إلهاء أحفاده عنه خلال ساعات الدراسة.

وقال زكريا أبو عجمية (43 عاما) عن والده ووالدته ” أمي تهتم بكل طلبات أبي وتلبيها كأنه طالب ثانوية في الثامنة عشرة من عمره ” .

وأوضح زكريا أن والده بدأ الدراسة في مدرسة بقرية على مقربة من الرملة قبل عام 1948، ثم اضطرت عائلة أبو عجمية إلى اللجوء إلى الضفة الغربية خلال الحرب العربية الإسرائيلية.